韓國瑜競選金曲：我現在要出征！

昨日（15）國民黨總統參選人韓國瑜在記者會上親口宣布，將請假全心全意拚總統大選，並現場高唱軍歌«我現在要出征»。這首歌被韓一唱瞬間爆紅，不僅成網路熱搜，YouTube影片連結更在一日內飆破12萬6千次點擊，韓粉反應熱烈。

高雄市長韓國瑜結束市政會議後，率市府團隊在鳳山行政中心的戶外中庭，向各界正式宣布：「我從明天開始全心全力投入總統大選。」現場加油、支持聲不斷，更有韓粉舉牌「為高雄出發、為台灣而戰」；韓最後領唱軍歌《我現在要出征》，象徵他從南方出發正式啟動。

這首《我現在要出征》，被韓粉奉為《夜襲》後又一金曲！眾人灌爆YouTube所有相關歌曲影片，由韓國瑜親唱的影片，更在一日內飆破12萬6千次點擊，韓粉士氣激昂、情緒沸騰。

韓粉留言道：「韓市長要出征，如果沒被民進洞（黨）打死，明年1/11高雄終將光耀整個中華民國，南台灣出了庶民最愛戴的總統」、「支持韓總不參加百萬小學堂」、「終於時候到了，衝了」、「當唱到人民要他保護時韓市長哽咽了。真性情，真漢子，看著也跟著淚流滿面」、「反反覆覆的看了好幾遍，真性情的韓國瑜總是能讓我感動得流淚，親愛的韓市長，大膽的出征吧！戰勝是我們的福氣，戰敗了是台灣人的不幸！」

(中時電子報)