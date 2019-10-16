邁入秋冬之際總忍不住想吃甜食，隨著天氣轉涼，甜點系列逐漸成為冬季嘴饞選擇。現在「Magi Planet星球工坊」在秋冬有了「酒精版」爆米花，以白蘭地融合56度陳年金門高粱酒，搭配法芙娜可可粉與酥脆爆米花，碰撞出一款濃郁香醇、富含成熟大人韻味的「微醺可可爆米花」。

Magi Planet星球工坊推出的大人限定口味-「微醺可可爆米花」，透過苦甜交織帶出迷人風味，讓爆米花多了另一種層次；「微醺可可爆米花」選用生命之水-白蘭地，融合歷經5年純釀的56度陳年金門高粱酒，混合手工熬煮焦糖，最後灑上可可界愛馬仕之稱的”法芙娜可可粉”，增添酒香和可可整體的風味，讓兩款白酒達到完美平衡，入口瞬間便能感受酒香瀰漫唇齒，順口的白蘭地與高粱香氣，尾韻最後交疊可可與焦糖甜香，口中餘韻十分迷人，微醺感讓人一嚐上癮。

(圖/品牌提供)

INFO

全台Magi Planet星球工坊，即日起至10月31日止，凡於Magi Planet星球工坊官方網站消費，結帳輸入「magiplanet」即可享有全館不限金額9折優惠；10月15日至10月31日全台Magi Planet星球工坊門市推出滿額贈，凡消費$500(需含微醺可可爆米花)，加碼贈送隨手包40g乙包，酒咖、甜食控別錯過這款！(本產品含有微量酒精，請酌量使用)

※中時電子報提醒您：未滿十八歲請勿飲酒．飲酒過量，有礙健康．喝酒不開車，開車不喝酒。

(中時電子報)