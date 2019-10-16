〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉的〈蒙布朗冰淇淋鬆餅〉，是以栗子泥將冰淇淋裝點成經典法式甜點〈蒙布朗〉，再搭配招牌〈雲之鬆餅〉。（圖／姚舜）

〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉插旗信義區新光A8館，〈濃抹茶紅豆冰淇淋鬆餅〉再度回歸為A8館限定商品。（圖／姚舜）

除了輕柔鬆厚宛如雲朵般的〈雲之鬆餅〉，〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉也針對男性客群設計有諸如〈起司瀑布和牛堡〉之類的商品。（圖／姚舜）

在〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉新光A8館，除可嘗到招牌〈雲之鬆餅，亦可吃到香氣濃郁的〈嫩煎牛小排咖哩飯〉，並視個人口味決定咖哩醬多寡。（圖／姚舜）

銀穗國際跨足餐飲業打造的日式舒芙蕾厚鬆餅品牌〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉，正式插旗台北信義區在新光三越A8館B1開設第8家連鎖門市，新店將於明（10／17）日正式開幕，新店開幕除〈濃抹茶紅豆冰淇淋鬆餅〉強勢回歸且單店限定，並推出季節限定〈萬聖節主題鬆餅〉與創意新品〈泰奶椰香冰淇淋鬆餅〉，同時前50組到店消費的客人，只要符合門市低消，以桌次為單位排隊登記，入座後即贈單點〈蜂蜜冰淇淋鬆餅〉乙份。

搶攻「哈日」美食商機，台灣餐飲市場中日式舒芙蕾鬆餅店愈高愈多，市場競爭愈來愈激烈。成立於2016年的〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉是台灣本土自創品牌，如今已成功開出第8家連鎖門市，是市場以日式舒芙蕾厚鬆餅為主力商品發展最快速的品牌，不僅展店速度超過日系品牌，開在台北京站的〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉更以月營收平均600萬元的輝煌業績成為日式舒芙蕾厚鬆餅的「店王」，羡煞同業並譜寫傳奇。如今該品牌正式揮軍挺進美食一級戰區台北信義區，不僅食饕吃貨期待，如何續創輝煌？也是同業關注焦點。

「嚴格說來，我們的厚鬆餅其實應該算『煎的舒芙蕾』」，創立〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉品牌的銀穗國際二代經營者周書慶透露了WOOSA招牌〈雲之鬆餅〉的製作祕訣。

〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉的〈黑鑽松露海鮮湯丼飯〉，是結合義大利燉飯與日本茶泡飯的創意組合，非常美味。（圖／姚舜）

〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉推出季節限定商品〈酥香軟殼蟹南瓜湯丼飯〉，利用南瓜泥使米飯更加稠綿滑順，並以酥炸成金黃色的軟殼蟹呼應金秋到來。（圖／姚舜）

〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉的〈湯丼飯〉系列，上桌時會附上一盅小湯壺，食客可以一次品嘗義式燉飯、日式丼飯與茶泡飯的滋味。（圖／姚舜）

厚鬆餅，在日本其實被稱為「熱蛋糕」，那是因為製作材料和工序，以及烤好後的結構其實與蛋糕差不多。鬆餅之所以和「舒芙蕾」攀親帶故，原因是料理職人運用了「打發」的技術，使之澎漲達到鬆、厚的效果。

傳統蛋糕是「烤」出來的，傳統舒芙蕾也是放在小盅內「烤」出來的。而〈舒芙蕾厚鬆餅〉則是在平底鍋上「煎」出來的。市場上所有舒芙蕾厚鬆餅都是這麼做的，只是食材用料比例不同，各家做出來的鬆度、柔度、軟度都不一樣。

〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉招牌〈雲之鬆餅〉的口感輕柔、鬆軟、且「入口欲化」，如布蕾般滑順綿密細緻，那是因為美國藍帶廚藝學校畢業的周書慶一開始就從舒芙蕾的角度去研發調製配方，而不是從鬆餅或蛋糕角出發。他說，自己在中央廚房，試了超過千種不同比例的組合，才找出最佳方程式。他並強調，一定要「現點現做」才會好吃。

〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉的〈雲之鬆餅〉確實好吃，而「點鬆餅、附飲料」的組合，不僅讓客人覺得方便、體貼，也自然提高了平均客單價。不過，〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉業績優於同業的另一個關鍵是：菜單上的選擇多樣，且都〈雲之鬆餅〉一樣好看好吃好打卡。

〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉的〈羅勒青醬炸雞貝殼麵〉，青醬味道香濃，以日式唐揚炸製的雞肉塊，皮酥肉嫩且入味。（圖／姚舜）

〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉的〈優格冰沙〉質地稠綿，且從側面看可見到「雲朵」。（圖／姚舜）

開在新光三越信義新天地 A8 館的〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉，於10月17日正式開幕。（圖／姚舜）

創立〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉的銀穗國際二代經營者周書慶說，WOOSA的厚鬆餅其實是「煎的舒芙蕾」，製作難度高。（圖／姚舜）

周書慶除是美國藍帶廚藝學院畢業高材生，他還曾赴加州壽司學院修習了一年，所以兼擅東西方飲食烹，挾此背景，〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉菜單上的許多菜式都有濃烈的「跨界混血Fusion風格」，且「僅此一家，別無分號」。

例如隨餐會附上一盅小湯壺的〈湯丼飯〉系列，就融合了義式燉飯、日式丼飯與茶泡飯，以及法式澄清湯的作法，讓食客與吃貨吃飽吃好兼吃巧。

坊間多數鬆餅專賣店都鎖定女性為主力客層，商品與店裝都傾力討好粉領，而〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉的客層範圍不只限於女性。原因是周書慶為不同客層設計有不同菜式，例如〈起司瀑布和牛堡〉就是為男性客人而設計，而〈嫩煎牛小排咖哩飯〉與〈羅勒青醬炸雞貝殼麵〉則受到許多外食上班族和家庭客的青睞。

「不只是鬆餅！」，是〈WOOSA屋莎鬆餅屋〉在競爭激烈的市場中「制霸」的原因，如今該品牌正式進軍信義區新光A8館開新店，自是受到食饕與吃貨期待。

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