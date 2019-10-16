連千毅求包養子涵 「每月10萬週陪2日」遭冷拒

直播主連千毅爭議不斷，爆出後宮女人爭寵，美艷女模子涵被指是連的小三，但她霸氣拒絕每月10萬元的包養價。不過，法院判決書曝光，子涵當年名列「太陽花女王」劉喬安花名冊，性交易每次價碼12萬元到20萬元。從賣淫變身「假千金」，周刊爆料，子涵靠的不是連千毅，而是前馬來西亞富商男友。

本名翁子涵的子涵，因捲入連千毅後宮亂鬥，而遭到起底。據了解，檢警當年偵辦劉喬安等人跨國仲介賣淫案，從劉女等人的「花名冊」中，查出子涵曾經受劉喬安仲介到澳門賣淫，檢警一度約談子涵說明。

依據北院判決指出，子涵曾受劉喬安仲介，2度到澳門及台中性交易，每次分得7至8萬元酬勞。子涵經紀人回應，子涵在劉喬安跨國仲介賣淫案中，以證人身份接受警方約談，但子涵絕對沒有賣淫，也從未拿到酬勞。

霸氣拒絕連千毅包養，子涵卻遭網紅「在不瘋狂就等死」團長游否希爆料，「5年前還不是什麼東西」，當時開粉紅色NISSAN日產350Z，大約200萬台幣上下；如今換開粉紅色奧迪超跑R8，要價1100多萬。

5年內大翻身，靠的還是男人。據《鏡週刊》報導，子涵曾和馬來西亞富商交往2年，交往期間富商常常拿錢資助，粉紅奧迪R8也是富商贊助的，只是這輛車是二手車，總價約320萬元。

(中時電子報)