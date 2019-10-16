土耳其軍隊上周出兵敘利亞北部，掃蕩盤據當地的庫德族民兵，14日川普宣布對土耳其實施制裁，嗆聲搞垮土國經濟，不過土耳其似乎沒在怕，總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）昨（15）日表示，不擔心任何制裁，永遠不會停火，也不會和庫德族談判。

不擔心美制裁，土耳其總統艾爾多安誓言將剷除敘北庫德族民兵。

總統川普6日和艾爾多安通電話時，表示不會干預土耳其在敘利亞北部的軍事行動，等同於默許土國對庫德族展開軍事行動，華府隨後更宣布將撤出當地美軍，土軍上周出兵該區域，和庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）展開激烈交戰，造成當地平民、雙方戰士身亡，川普挨轟背叛長期盟友，罔顧庫德族人性命，周一他態度丕變，宣布對參與行動的土國官員制裁，同時將土耳其鋼鐵關稅調升至50%，兩國間價值達1,000億美元的貿易談判也緊急喊停，並再次拋下狠話，稱要「摧毀土耳其經濟」。

針對川普祭出重罰，路透社報導，艾爾多安昨日接受媒體採訪時表示「不擔心任何制裁」，稱在目標達成之前，他不會停止攻擊行動。他說：「他們說宣布停火，我們永遠不會停火，他們在對我們施壓，停止行動，他們宣布啟動制裁，但我們的目標很清楚，我們不擔心任何制裁。」

艾爾多安表示，本周稍早他和川普通過電話，建議美國派出一名代表到安卡拉，商討他們的需求，並且設法達成協議，白宮周二表示，美國副總統彭斯（Mike Pence）17日將在安卡拉和艾爾多安會面。

土耳其出兵敘北，逼使庫德族周一宣布和敘利亞政府合作，聯手對抗土國攻勢，敘國同日宣布，政府軍已經開進北部重要城市曼比季（Manbij）、部署前線。對此，支持敘利亞反叛軍的艾爾多安指出，對他來說這並非壞消息，現在最重要的是要消除當地的恐怖組織。

安卡拉長久以來視敘利亞北部的庫德族民兵團體人民保衛軍為在土國東部發動分離運動的庫德工人黨（PKK）黨羽，視他們為恐怖份子，將對土國安全造成重大威脅，不過人民保衛軍組成的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）曾協助美國擊敗IS，長期以來被華府視為堅實盟友，獲美國支持。

(中時電子報)