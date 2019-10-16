中部醫療界15日成立「挺韓國瑜競選總統暨立委選舉中部後援會」，國民黨主席吳敦義、韓國瑜夫人李佳芬等人到場，由李佳芬授戰旗給後援會幹部。然而，李佳芬準備離去時，在觀眾席看到一位72歲徐姓婦人不停流淚，立刻停下腳步，張開手抱著並安慰對方，時間將近1分鐘，讓旁人很感動。

李佳芬在活動中提及，以台灣人的文化素養及過去累積的能量，台灣不應該經濟沒落，希望台灣能早日步上「使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨，廢疾者，皆有所養」的期待。她表示，台灣的醫療水準及素養名列世界前端，一定要打開國家的大門，開放國際醫療進入台灣，不但提升國家的觀光，並將醫療的餅做大。昨會場擠滿民眾、國旗飄揚，並高喊「韓國瑜凍蒜」，更有名72歲徐姓婦人不忍韓被抹黑而痛哭。據中評社報導，李佳芬看到後，主動抱著徐安慰，全程將近1分鐘。

徐婦表示，聽到李說出台灣醫護人員過勞的現象，想起曾在醫院照顧家人時，看到醫護人員的辛勞，她說韓國瑜夫婦苦民所苦，卻頻遭抹黑，她一時情緒激動，才會在李準備離場時痛哭。

(中時電子報)