神力女超人許淑華昨日過生日，她在FB放上跟韓國瑜的合照說「快樂生日聚餐許了一個下架東廠集團的願望，這位先生說全力以赴幫我實現。」今天展開傾聽之旅，韓市長將邁開腳步走出抹黑的陰霾、走入全台的人心。

網友留言「我們大家一起來努力，幫忙淑華明年完成心願！」、「昨晚，吾夜觀星象，見北極紫薇流星閃過，姑娘之願將於2020,0111實現 !」、「國家的希望交給大家，我們一起加油」、「明年一起翻轉台灣！」、「等待黎明」、「2020下架東廠」。

為執行轉型正義事務，蔡英文政府成立促進轉型正義委員會。但成立後越權風波不斷。去年8月促轉會成員在無檢察官搜索狀下，企圖查抄國民黨智庫；去年9月前副主委張天欽表示「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」，並意圖和綠委套招影響在野黨新北市長參選人侯友宜選舉。另有監察委員陳師孟附和張天欽指前總統馬英九才是「轉型正義最惡劣的例子」等等。事後張天欽因「東廠事件」下台，被監察院彈劾。

(中時電子報)