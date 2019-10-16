李正皓在臉書上分析韓國瑜行程。

國民黨總統參選人韓國瑜昨日宣布對高雄市請假，要全力投入競選，而今日是身為「全職總統參選人」的第一天；而國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓則對於韓國瑜第一天的行程相當有意見，表示韓今天的行程安排「擺明要遲到」。

韓國瑜今日的行程從10點開始，將一路從鵝鑾鼻保安宮出發，踩點屏東山腳里、車城福安宮、枋寮鄉德興宮、原住民南四鄉、六堆忠義祠、東港區漁會，乘船到小琉球參拜碧雲寺、三隆宮，緊鑼密鼓的行程讓李正皓相當傻眼。

李正皓在臉書上表示，光以上午場的行程來講，「10：10規劃聯訪，10：40要趕到三腳里，車程google計算出來要31分鐘，請問聯訪時間要抓幾分鐘？」而中午「11：30規劃在車程福安宮參拜，12：20要趕到枋寮德興宮，車程要41分鐘，回推福安宮能參拜的時間只有9分鐘」，這個行程的時間安排肯定有問題。

一般遊客到一間廟參拜都不只花9分鐘，李正皓表示，這更遑論一個總統級的參選人，「要上香、要獻果、要獻花、要致詞、要公廟主委與地方頭人推薦，怎麼可能9分鐘可以完成？」

李正皓最後祈禱，希望這個版本的行程是錯誤的，「不然明天媒體一定又會諷刺韓國瑜『遲刻魔』了」。

(中時電子報)