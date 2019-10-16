基隆市政府15日晚間舉辦「108年市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動」，現場更有161對結婚40年以上的長者們逛襄盛舉。（吳康瑋攝）

基隆市政府15日晚間舉辦「108年市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動」，現場更有161對結婚40年以上的長者們逛襄盛舉。（吳康瑋攝）

基隆市政府15日晚間舉辦「108年市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動」，現場更有161對結婚40年以上的長者們逛襄盛舉。（吳康瑋攝）

基隆市政府15日晚間舉辦「108年市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動」，現場更有161對結婚40年以上的長者們逛襄盛舉，市長林右昌逐一致贈紀念牌，並期許社會大眾效法這些「神仙眷侶」，共創幸福美滿的家庭。他表示，市府辦理活動已超過10年，今年，經由遴選符合鑽石婚（婚齡60年以上）者有30對、金婚（婚齡50年以上）有94對、紅寶石婚（婚齡40年整）有37對，總計161對夫妻受獎，可以說是「神仙眷侶」的最佳寫照。

國民黨立法委員參選人宋瑋莉也向現場逾百對老夫老妻，表達最深刻的祝福，她表示，基隆現行年滿65歲以上長者計有60,029人，佔基隆市人口的16.26％，相當可觀的人數，而過去社會環境較為困難，長輩們還是積極辛勤的打拼，也是因為有他們的付出，才造就基隆現在的繁榮，她代表整個基隆感謝這些努力打拼超過一甲子的「神仙眷侶」們。

宋瑋莉更表示，現場的長輩們手握超過50、60、70年，這是非常不容易的，她也祝福他們一生一世、幸福美滿、始終如一。她另指出，馬上就要步入中老年齡層社會，老年人口比重也逐年增加，年長者也需要受到更仔細的照顧，她呼籲中央政府必須負起責任，照顧我們這些超過65歲的年長者，譬如說醫療方面應設立專屬社會保險，其高度應與健保同等重要，並且希望政府出一定的比例，在醫療方面讓子女及老人家本身不會有負擔、讓老人家享有最完善的醫療資源，這也是她為自己未來選上立委後，所訂立最重要的任務。

宋瑋莉也私下向記者透漏，她本身對老人照護及安養問題，已進行非常深入的研究，並以此為宗旨，決心為社會將老人安養及照護方面，加強完善，誓言要將基隆打造為高齡友善城市，並積極建構讓長輩可以健康老化、活躍老化、在地老化的友善環境。

(中時 )