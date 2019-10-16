公平會也關心外送平台 主委：關注有無違反公平競爭 09:282019/10/16 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院經濟委員會今天邀請公平會報告。（林良齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外送員接連傳出意外，造成多人死傷，多個部會關注外送員的勞動權益，立法院經濟委員會今天邀請公平會報告，公平會主委黃美媖會前接受媒體訪問時指出，公平會關心的是外送平台，有無造成業者違反公平競爭的部分。 黃美媖說，國內目前有12家較大型的外送平台，規模較大的有5家，公平會關心的是有無因為外送平台造成的價格競爭或非價格競爭，造成不公平競爭的情況，其餘的如勞動權益等則是交通部與勞動部等部會關注。 (中時 ) #外送 #公平會 #平台 #公平競爭 #關心 也許您會感興趣 推薦閱讀 外送員一週兩死 勞動部今起調查七家外送平台 10:262019/10/14 生活 男客喊：進來啊！女外送一看驚呆 11:272019/10/14 生活 外送員穿父母送的「神器」超刺眼 網瘋問：哪裡買？ 11:412019/10/14 社會 藍委要勞動部查外送平台 根絕假承攬真僱傭 14:192019/10/14 政治 外送勞權欠照料 藍委痛斥勞動部慢半拍 19:482019/10/14 政治 亡命外送員！立委籲組工會、保營業機車附加險 10:262019/10/15 財經 北市10月迄今30件外送員車禍 警局邀業者泡茶 10:332019/10/15 社會 強化外送員保障 立委喊強制加保 04:102019/10/16 財經要聞 勞部憂讒畏譏 2條命換僱傭關係 04:102019/10/16 生活新聞 籲彈性考量 共享經濟協會批僱傭扼殺產業 04:102019/10/16 生活新聞 生活熱門新聞 忍不住！晨跑金髮女脫褲直接來 畫面曝光 - 生活 又有颱風將生成 專家曝預測路徑 - 生活 法院認證！子涵賣淫價碼曝光 父：她都躲著哭 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 小比基尼上CNN啦！宅神要蔡政府快搶功勞 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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