外送員接連傳出意外，造成多人死傷，多個部會關注外送員的勞動權益，立法院經濟委員會今天邀請公平會報告，公平會主委黃美媖會前接受媒體訪問時指出，公平會關心的是外送平台，有無造成業者違反公平競爭的部分。

黃美媖說，國內目前有12家較大型的外送平台，規模較大的有5家，公平會關心的是有無因為外送平台造成的價格競爭或非價格競爭，造成不公平競爭的情況，其餘的如勞動權益等則是交通部與勞動部等部會關注。

(中時 )