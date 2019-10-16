立法院國防委員會今審查國防預算，根據立法院預算中心報告指出，空軍F-16A／B戰機性能提升案，改造作業延遲落後，影響空防戰力。有媒體質疑是因「讓高教機及時亮相，坐視第一線F-16不足」所致，對此，國防部長嚴德發在立法院表示，性能提升案與高教機是兩件事，現已增加人力，空軍可以在112年完成任務。

空軍早上亦表示，新式高教機專案係為落實國機國造政策，委由漢翔公司研製生產，克服萬難，達成國人對國防自主的期待；另F-16型戰機構改案執行初期，發生非計畫性故障改正時程，致使進度不如預期，此兩者間並無關聯、相互影響，亦無產生衝突。

空軍說，為使構改符合專案計畫進度，已積極協調美方與漢翔公司，藉由專案團隊研討，克服初期構改窒礙，精進構改流程及加速出廠作業，全案可依計畫期程如質於112年完成。

空軍司令部強調，本部為因應F-16型戰機構改執行，已調整主力戰機部隊任務賦予，並配合各式防空部

立院預算中心報告指出，規畫107年度至112年度，分別出廠4架次、24架次、27架次、34架次、36架次及15架次。依空軍提供107年度及108年度應出廠28架戰機的實際出廠狀況，107年度4架均依規畫完成，今年1月至3月應出廠6架次，已延至2月、4月、6月、7月及9月完成，戰機出廠時程延宕。換言之，負責性能提升的漢翔公司到9月才完成6架。

空軍表示，漢翔人力不足，及出廠階段非計畫性故障，改正時程過長所致。漢翔依洛馬公司要求，完成人力補充及訓練，9月可滿足構改人力需求。目前尚未出廠戰機數為32架，占國內F-16機比率達25.2％，一旦進度不如預期，是否對空防產生影響，不無疑慮。

此外，報告還指出，空軍F-16戰機性能提升案預算，經過兩次修改，已從原核定總經費1100億，漲到105年1296億2376萬餘元，現在又漲到1402億404萬餘元。其中增列採購自動防撞系統，調增聯合距外武器預算。

(中時 )