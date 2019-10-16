PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

韓國瑜競選金曲：我現在要出征！

昨日（15）高雄市長韓國瑜親口宣布，將請假全心全意拚總統大選。現場演說聲色激昂，最後更開口唱起軍歌《我現在要出征》，此舉不僅出乎意料，還逗笑了全場民眾。韓黑直言，這場記者會不僅文稿、口條、橋段，全部都有梗又有力，連他都差點被拉走了，真的很佩服韓。

網友在PTT論壇發文《有沒有看完韓記者會 覺得真的佩服他的》，激動表示：「先說我是韓黑，但剛剛看完記者會，X，文稿把他寫的像民族英雄，然後配合他講話，搖頭晃腦、一字一句講的，鏗鏘有力。」

發文網友更直言：「有節奏的說完，很有種的再唱一首歌，然後那些韓粉（當然會唱）跟著一起唱，靠X啊！剎那間我差點被拉走了！其實如果他真的沒有荒唐那麼久，肚子有一點料的話，大家真的會被他騙走的。」

文章一出，迴響熱烈，其他網友紛紛回應：「這頭，有蔣公的影子」、「去年韓三山造勢大會就是用這招啊」、「韓國瑜漸漸找回去年韓流的節奏了」、「真的感謝高雄人，不然直衝總統很可怕」、「其實我最喜歡看他搖頭晃腦的樣子」、「我非韓不投」、「現在晚上了，韓粉又可以開始唱夜襲了」。

(中時電子報)