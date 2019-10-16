倫敦政經學院（LSE）日前發聲明背書總統蔡英文的法學博士學位，但旅美學者林環牆再提出質疑倫敦大學學位證書補發一人只能一次，蔡總統曾經在不同時間出示過三個不同版本的證書。他今日再質疑蔡英文「為什麼拿不出學位的原始證書？」並說，等他忙完一些事，再跟大家分享另一同樣勁爆的問題，並呼籲「蔡英文真的不要再鬧了，夠了。」

總統蔡英文博士學位「論文門」延燒數個月，且儘管總統府及蔡本人和倫敦政經學院（LSE）數度澄清，蔡英文並且對台大法律系名譽教授賀德芬、資深媒體人彭文正3人妨害名譽，但仍不斷有人提出疑點。

旅美學者林環牆今日再度質疑蔡「為什麼拿不出學位的原始證書？」他說，「蔡英文說：有學位証書，就表示有博士論文。但是她始終拿不出1984年頒發的LSE法學博士學位的原始證書，反而出現兩份來歷不明的補發證書（2010，2015），以及一份所謂LSE提供的1984原始證書的影印本。」

林環牆貼出三張圖說「這三份來自總統府與立委管碧玲的文件，我把它們放在一起供大家參考。可是那一份1984原始證書的影印本不是應該早就存放在政大，東吳，中選會，以及教育部嗎？為什麽需要遠從LSE調過來？又真的是遠從LSE調過來嗎？「蔡女士究竟在什麽時侯曾經真正用過1984年頒發的原始學位證書？曾有過嗎？請說明！」

林環牆事後再發一文補充，「補發證書可以選舉來了就補發？」還有人在爭辯：証書補發只限一次，只適用於在2008以後LSE的畢業生，但不適用於2008以前LSE的畢業生。所以說，蔡英文比較好運，可以每到選舉，就去拿一張補發證書？不覺得好笑嗎？

林環牆並說「我現在沒空回答這些543的，等我忙完一些事，再跟大家分享另一同樣勁爆的問題。Once again, 蔡英文真的不要再鬧了，夠了。」

(中時電子報)