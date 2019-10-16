高雄市長韓國瑜為角逐2020總統大選，昨(15日)正式向市議會和高雄人民請假。但馬上遭到對手民進黨鋪天蓋地的批評。就有網友認為，照民進黨這般狂轟，韓國瑜有辦法撐到最後嗎？但有網友直言，「蔡賴配+放韓假」將成為民進黨選戰最強的2招殺招。

韓國瑜昨向市議會和高雄人告假。但卻遭到民進黨市議會黨團和民進黨中央砲轟。其中，前總統陳水扁之子陳致中就砲轟韓國瑜，本職是高雄市長，卻要捨本職去選總統，用似是而非、扭曲解釋的理由去騙選民，實在沒種。

網友Yolosnow在批踢踢政黑版發文稱，今天以前，都沒感受到民進黨打韓，放「韓假」後，才感受到民進黨第一次出招，整個傾潮而出，民進黨高雄立委轟過一輪。「放韓假」標題狂洗。原PO不禁擔心。「韓總有辦法撐到登記嗎？」。

其他網友則表示，「『蔡賴配+放韓假』，這兩招是民進黨最強殺招，這兩招使下去 DPP立委應該有60席」、「從今天洗一個月放韓假」、「還有可能換韓嗎?」、「國民黨要爭氣啦」。

(中時電子報)