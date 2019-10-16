大巨蛋在2項「防災避難電腦模擬」未通過的情況下，14日強行通過都審，北市議員簡舒培16日上電台踢爆，當場有3、4名都審委員有不同意見，更有2、3名委員也呼應她，要求遠雄重做模擬，在沒有共識情況下，都發局長黃景茂仍執意通過，痛批「為什麼就這樣強姦委員！」

簡舒培表示，由於電腦模擬很多人逃不出去，仍聚集在巨蛋，結果都發局竟是決定把外面淨空，根本不是因為委員刁難導致模擬當機，而是本來就跑不出去，應該要重做模擬再討論，結果14日都審就通過，明明現場就有2、3名委員呼應她，要求遠雄重作，但黃景茂聽完委員表達意見後，仍說「有共識」。

「要委員來幹嘛？來背書嗎？」簡舒培痛批，現場有人反對，還開直播，但那又如何？主席不想聽意見，就直接通過，所以前都發局長林洲民很生氣，她和議員林亮君也很生氣，明明就有委員表達不同意見，「為什麼就這樣強姦委員、凌壓委員意見！？」

主持人周玉蔻問「對台北市長柯文哲來說，是依法行政？」簡舒培說，她不曉得是否依法行政，但要這樣通過，那就不用開7次都審會，反正沒有數據就可以打通，也沒有共識啊，若有委員意見不一樣就不是共識啊，明明就有3、4名委員表達不同意見。

簡舒培指出，大巨蛋容留人數是5萬9833人，7月前的都審委員有要求做6個內建參數最差與最佳的模擬，但遠雄有2項沒過，然而黃景茂卻說把模擬裡聚集很多人的地方拿掉淨空就好，且認為巨蛋內看球的人30秒就能反應逃生，淨空也只是讓外面更淨空。

(中時 )