一對閨蜜到西班牙的伊維薩島(Ibiza)遊玩的過程異常艱辛，回程時還因為丟失護照，差點回不了家。最後只能申請緊急護照，才結束這一場驚魂記。事後，女子在檢查遊玩照片時赫然發現，原來任她怎麼找都離異消失的護照，竟然就在「這」。

21歲的庫克(Bobbie Cook)最後在「這」找到護照。(圖/取自Bobbie Cook推特)

據《LADbible》報導，21歲的庫克(Bobbie Cook)與好姊妹準備到西班牙遊玩時，先是遇到英國旅行社鼻祖—湯瑪士・庫克(Thomas Cook)破產，導致兩人的行程被打亂，由於當時已經沒有直航機，她們被迫換機、換車，歷經了一番波折兩人終於成功抵達目的地，不過不幸女神似乎沒有放過兩個人。

在旅行的第二天，兩人到當地最有名的夜店「Pacha」時，庫克卻悲劇的發現，她的護照離奇地消失了。任憑她怎麼翻箱倒櫃，就是沒有找到護照。庫克表示，當時她沿著自己先前的腳步不停搜索。她檢查了廁所也問了失物招領，仔細的看著周遭的一切，但護照就是不見了。她的朋友貝卡一直安慰她，告訴她也許護照放在飯店中。最後庫克仍舊沒有找到護照只好辦理緊急護照，由於護照申請所需的時間，使她必須在伊維薩島多待幾天。

就在庫克一切的事宜都準備就緒要登機前，卻被告知她的付款有問題無法登機。可憐的庫克又被迫多留在伊維薩島幾天，在假期的最後一天庫克將這幾天遊玩的照片一一刷過，竟發現原來她找了許久的護照，就在當時夜店的地板上，且離她的長腿不過一塊地磚的距離。這令庫克非常震驚，也為自己的天兵行為感到好笑。她表示，儘管這個假期發生了很多不幸，但她仍擁有最美好的時光，她將永生難忘。

(中時電子報)