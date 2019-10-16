台中市蘇女日前駕駛1輛紅色自小客車上國道4號，在豐勢路匝道前方遭後方大貨車衝撞，導致整輛車往前推撞向匝道口分隔島，蘇姓女駕駛受困車內，驚魂未定，保安警察大隊特勤中隊準備上國道4號巡邏，發現瞬間車流塞住匝道口，保大員警立即任務分工，實施現場交通管制疏導，通知119救護，將受傷蘇女抱下車送醫救治，所幸無大礙。

台中市警察局保安警察大隊特勤中隊分隊長鄧宇杰、警員張耿僑、李正文、劉昱廷等，日前行經豐原區國豐路1段，國道4號豐勢路匝道口（東往西方向），員警發現一輛紅色轎車準備上匝道卻遭後方大貨車推撞，導致整輛車卡在匝道口的分隔島上。

因國道四號豐勢路匝道現場正在施工，原本車流量就很大，加上這起事故的發生，更使得車流瞬間塞住，鄧分隊長見狀除隨即通報勤務指揮中心，並對車上員警進行任務分工，實施現場交通管制疏導，但不見轎車駕駛下車，立即救援扣困駕駛。

保大員警將車門撐住，英勇將年輕女駕駛抱下車，避免車輛重心不穩翻覆造成危險，並交由救護車將蘇女送醫，蘇女頻致謝與肯定警方救援。

警方呼籲本市豐原區國道4號，現進行計畫性施工，車流量較大，請用路人小心通過或改道行駛，行經該路段應減速慢行，避免急踩煞車或急轉彎，並保持安全距離，維護行車安全。

(中時 )