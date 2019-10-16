全球智慧開店平台 SHOPLINE 於今 ( 15 ) 日宣布推出「 Facebook 廣告旗艦計畫 」，提供品牌店家專屬的一系列 Facebook 行銷資源。SHOPLINE 作為 Facebook 行銷夥伴 ( Facebook Marketing Partner )，除了有著技術上的整合優勢，也正式啟動 Facebook 廣告投遞服務，並與 Facebook 共同推出數位人才培育計畫，帶領店家建立正確的數位行銷知識以擬訂合適的行銷策略，成功助力品牌推上社群電商的浪尖風口！

本次 SHOPLINE 串聯 Facebook 行銷資源，旨在協助店家在社群的紅海市場中創造差異化體驗，輕鬆達成業績目標，搶攻社群新商機！一直以來，SHOPLINE 也致力於打造「 全通路開店 」生態圈，除了原有的開店架站服務外，也推出包含廣告投放、代營運、行銷顧問等服務，並定期舉辦工作坊、品牌電商小聚活動，協助品牌店家一步一步締造銷售實績。

社群電商潛力爆發 SHOPLINE x Facebook 廣告旗艦計畫啟動

SHOPLINE 作為 Facebook 行銷夥伴 Facebook Marketing Partner，在技術上持續與 Facebook 家族應用程式有著深度的整合規劃，不僅發揮各自優勢，更擴大服務範疇。Facebook 擁有活躍的社群用戶、成熟的演算機制與廣告投遞工具，SHOPLINE 作為 Facebook 行銷夥伴，將可藉由夥伴福利進一步提供品牌店家一系列的「 人才育成計畫 」、「 顧問諮詢服務 」與「 廣告代操方案 」等行銷資源。

火箭行銷計畫：SHOPLINE 與 Facebook 對接廣告人才培訓資源，旗下商家可參加與 Facebook 合作的線上、線下培訓課程，並有專業顧問提供諮詢服務，手把手帶領店家開始規劃行銷策略、投放廣告並達成業績目標，搶搭品牌電商的成長列車。

廣告全方位代操：SHOPLINE 擁有強大且專業的媒體專家團隊，店家可與 SHOPLINE 的行銷專家攜手合作，共同訂定品牌的成長方針、發想創意，最終完成實務操作與優化，提供全方位的廣告規劃服務，助力商家業績成功達陣。

自助廣告服務：所有稅務問題一次解決！SHOPLINE 提供商家帳戶託管、開立發票等協助，免除繁雜的稅務處理流程，再加上火箭行銷計畫的輔導助攻，新手店家也將能靠一己之力搶攻社群電商的龐大商機。

社群導購效益爆棚 SHOPLINE O2O 解決方案強化社群新版圖

針對社群與電商的新結盟，SHOPLINE 創辦人暨營運長劉煦怡表示：「 過去，SHOPLINE 持續地在與用戶分享、教育如何以平台為基礎，活用 Facebook 行銷功能，進而提高轉單效益；接下來，SHOPLINE 透過與 Facebook 一同推出的『 Facebook 廣告旗艦計畫 』，將能進一步整合雙方資源，協助賣家藉由龐大的社群力量穩定、快速地成長。」

早自 2015 年起， SHOPLINE 就結合電商工具及 Facebook 平台資源，持續優化使用者體驗，包含推出「 Facebook 行動商店 」、「 Facebook Messenger 訂單通知機器人 」等功能，協助電商賣家能在自家的粉絲團與網站之間完善導購流程，創造社群電商營收。

根據 Facebook 官方數據，Facebook 旗下產品的每月活躍用戶數高達 27 億人口，著眼於此，SHOPLINE 也已完成包含 Facebook 商業擴充套件、動態產品廣告、自動化 Messenger 訊息通知等多個 Facebook 衍生服務串接於官網系統中，為店家省去整合上的技術門檻，打通社群商務的任督二脈。

SHOPLINE 作為全球智慧開店平台，致力於提供品牌商家 O2O 服務，打造「 全通路開店 」解決方案；除了以品牌電商架站平台為核心，更積極完善導流相關服務，致力於協助賣家成功開店與達標業績。目前，SHOPLINE 已協助超過 15 萬個品牌成功開店，在 2019 年成為 Facebook 行銷夥伴後，未來，SHOPLINE 也將持續協助賣家開拓商機、拓展更完善的生態圈資源，助力品牌在全球電商市場上搶佔先機！

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