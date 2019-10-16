太空人王牌寇爾是他們在季後賽的勝利保證，至今在季後賽3場出賽先發都超過7局，僅有1場失1分，再加上16日對洋基7局飆7K好投，助太空人在美聯冠軍系列戰取得2比1領先，3戰季後賽合計送出高達32次三振，是大聯盟史上第三多的紀錄。

寇爾在季後賽前3場先發共22.2局送出32次三振，是大聯盟史上投手前3戰送出三振數第3高，僅次1968年紅雀隊吉布生(Bob Gibson)35K，以及2010年遊騎兵克里夫李(Cliff Lee)創下的34K。

寇爾不僅在今年賽季送出多達326K寫下生涯新高，自今年5月23日以來，就不曾嘗過敗投滋味，甚至近25次先發(含季後賽)拿下完美的19勝0敗，根據「MLB Stats」顯示，5月23日後寇爾飆出多達265次三振、自責分率僅1.86的鬼神表現，讓敵隊打者一籌莫展，連球都碰不到。

「如同我們本季看到的那樣，寇爾非常傑出，而且他一場比一場更好，」太空人總教練辛屈(A.J. Hinch)賽後說，「我想他接下來的出賽都會非常威風。」

(中時電子報)