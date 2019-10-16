〈樂軒PREMIUM〉菜單上的菜式用料高檔，如〈和牛水餃〉即是用和牛絞肉作餡。（圖／樂軒餐飲）

「樂軒PREMIUM」的〈紅燒A5和牛牛肉麵〉，湯鮮肉嫩、是高檔牛肉麵。（圖／樂軒餐飲）

開在信義區新光A4館的「樂軒PREMIUM」明（10／17）日開幕，消費者可以買到日本靜岡皇冠哈密瓜。（圖／樂軒餐飲）

在「樂軒PREMIU」可以採購M日本A5和牛與日本果物，回家自己當高檔餐廳大廚。（圖／樂軒餐飲）

「樂軒PREMIUM」販售的日本A5和牛紐約克燒肉片，可買回家作燒肉或送親友。（圖／樂軒餐飲）

在「樂軒PREMIUM」可以現場享用〈A5和牛壽喜燒佐日本頂級手工和三盆糖〉。（圖／樂軒餐飲）

結合日本精肉舖與高級水果專賣店的概念，樂軒餐飲再創「樂軒PREMIUM」和牛果物嚴選店，正式從「餐飲」跨足「食品零售」與精品伴手禮市場，首店插旗新光三越台北信義新天地A4館B1並於明（17)日正式開幕，為全台第一個「頂級肉品＋高檔進口水果」結合的日本精品食材水果店舖。

「樂軒PREMIUM」和牛果物嚴選店的販售商品包括日本A5和牛紐約克、肋眼、菲力、肋眼上蓋等各部位牛排、燒肉片、涮涮鍋薄片， 日本高級水果則有靜岡皇冠哈密瓜、日本本山梨縣、長野縣的麝香葡萄，竹東不催生土雞蛋、彰化黃豆屋有機豆腐、法國黑松露、法國魚子醬、法國艾許奶油、法國鹽之花、日本手工稻庭烏龍麵、彰化黃豆屋有機豆腐等，逐一搜羅至架上銷售，且均會包裝成精緻高雅的和牛禮盒出售。。消費滿5000元可享免費宅配到府服務（限一組配送地址）。

樂軒餐飲強調，販售的各式食材與水果，都是樂軒系列餐廳中使用且大受好評的高級食材，及各式日本鮮果甜點，既適合送禮，也可以在家食用。由於火鍋、燒肉或煎烤牛排都不算太難，所以，只要到「樂軒PREMIUM」採購，人人都可以將裡裡餐廳變身高檔和牛鍋店、燒肉店或牛排餐廳啦。

除了選物空間，開在台北信義區新光A4的「樂軒PREMIUM」，並另設有30席座位區，供應日本A5和牛壽喜燒、日本A5和牛牛肉麵、和牛水餃等簡餐，精品食材消費者在購物之餘亦可享用美味和牛餐點，點餐即附贈自助現搾鮮果汁無限暢飲，相當大方。

「樂軒PREMIUM」店內提供的餐點不僅挾上游採購優勢，得以日本和牛、紐西蘭帝王鮭等高檔食材入饌，且餐食口味更橫跨中西日式，客人並可點用以日本水果製作的水果甜點。所以，不一定要採購食材，專程前往品味美食亦不會敗興。

例如菜單上的〈紅燒A5和牛牛肉麵〉和〈清燉A5和牛牛肉麵〉，都是用日本和牛紐約客薄片與手工稻庭烏龍麵煮製。〈A5牛排松露雲吞〉，內餡選用日本A5和牛紐約客部位條狀厚切，搭配黑松露、洋蔥、宜蘭三星蔥製成，薄透外皮包裹飽滿內餡，現刨新鮮黑松露片。

〈A5和牛壽喜燒〉是關西風壽喜燒，選用日本進口，專做高級和果子的「和三盆糖」灑在A5和牛紐約克薄片，淋上融合日本醬油、清酒、味醂的壽喜燒醬，燒煮約五分熟，沾佐特選不催生土雞蛋，牛肉香氣濃郁、溫潤化口。鍋中融合香甜肉汁，加入日本大蔥、珍珠洋蔥、地瓜葉等蔬菜，及蒟蒻絲、鱈魚豆腐、有機豆皮等燒煮，吸附鹹甜醬汁，搭配日本新潟越光米飯享用。

而〈香煎頂級帝王鮭〉是將紐西蘭空運來台的整條帝王鮭切厚片基本調味後香煎，入口腴美細嫩，鮮甜之中伴隨淡淡奶油香，可享原味或沾玫瑰鹽，佐拌入巴沙米克醋與初榨橄欖油的無毒生菜、甘美老母雞湯。

(工商 )