國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜15日宣布正式請假，16日將展開全台環島「改變之旅」，首站從國境之南鵝鑾鼻出發，競選辦公室昨天也公布了今天(16日)行程。首站來到鵝鑾鼻保安宮。

韓國瑜16日啟動傾聽之旅，上午10時從屏東鵝鑾鼻出發，首站鵝鑾鼻保安宮參拜，吸引數百位韓粉到場力挺，有人更是前一晚就到國境之南，現場高喊著凍蒜聲，要為韓獻上溫暖，希望集結庶民力量，將他送進總統府。

韓國瑜啟動傾聽之旅，首站從恆春半島出發。(圖／林宏聰攝)

韓國瑜屏東行程從恆春半島出發，在前立委王進士、蘇清泉及屏東立委第一選區參選人葉壽山陪同下前往保安宮參拜，所到之處有許多支持者夾道歡迎，韓也熱情揮手回應，臉上始終掛著笑容，心情大好。

首站參拜行程結束，接著將與地方旅宿業者進行觀光產業座談，座談會結束，將前往車城福安宮參拜。

韓國瑜16日公開行程如下：

10：10鵝鑾鼻保安宮參拜

恆春鎮燈塔路170號

10：45觀光產業座談

恆春鎮山腳里活動中心(恆南路1巷60號)

11：10座談後聯訪

恆春鎮山腳里活動中心(恆南路1巷60號)

11：45車城福安宮參拜

福安村福安路51號

12：30枋寮鄉德興宮參拜

枋寮村德興路112號

13：30固本會報

新來義多功能活動中心(來義鄉義林村來新路21號)

14：50六堆忠義祠參拜暨參加客家後援會成立

竹田鄉西勢村龍門路95號

16：10東港區漁會拜訪

東港鎮新生三路175號

17：00乘船往小琉球

18：00碧雲寺參拜

琉球鄉和平路61號

18：30三隆宮參拜

琉球鄉中山路45號

19：30琉球夜話鄉親開講

三隆宮廣場琉球鄉中山路45號

(中時電子報)