黑崎莉奈辣露雪乳和美尻。(圖／翻攝自東網)

黑崎莉奈近日推出處女寫真集。(圖／翻攝自日網)

20歲日本女星黑崎莉奈，演過不少日劇，更靠著《假面騎士EX-AID》打開知名度，去年和新事務所簽約後，開始搶攻寫真界，近日更推出處女寫真集《麗》，展現性感一面。

黑崎莉奈在寫真集中，不僅有性感比基尼、內衣照，還有裸上空和全裸躺床火辣畫面，展現前凸後翹S曲線，渾圓雪乳和美尻一覽無遺，她也透露剛開始拍攝時，覺得非常尷尬，但越拍越投入，最後整整拍了超過15000張相片，還不忘稱讚買這本寫真集很值得。

黑崎莉奈全裸床照超養眼。(圖／翻攝自東網)

(中時電子報)