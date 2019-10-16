自費高達4萬到7萬元的鈦合金骨科醫材批號流向至今尚未公布，食藥署長吳秀梅今天表示，廠商一開始就偽造文書，拿其他合法批號強行通關，不僅非法製造，也沒有拿到製造許可證，食藥署官員更私下表示，這些非法醫材是以「跟刀單」方式植入民眾體內，跟刀單並不會註記批號，因此究竟哪些病患有使用到這批非法醫材，最後恐查無可查。

國內爆出不法醫材事件，用於骨折固定的「喜維克骨釘骨板系統」艾斯博公司販售，廠商未取得GMP認證就擅自製造並販賣，至今非法製造的骨釘及骨板共有幾件，流向何處食藥署至今尚未掌握。

食藥署署長吳秀梅今天受訪表示，目前已經移送給檢調調查，該廠商設計偽造文書，以早先通過合法的批號來用於這批非法醫材，確定違反藥事法，恐罰二百至五百萬元，但因涉及偽造文書非法製藥等法，最後恐涉及刑法，因此是否先以藥事法行政罰先開罰也無法決定。

但對於已使用到非法藥材的民眾該怎麼辦？吳秀梅卻說回說「該藥廠後來也已經合呼GMP要求」，能做的都做了，現在已交由地方政府和檢調查證。

食藥署官員私下表示，和醫院端聯絡才發現這批批號很亂，即使公布批號也沒有意義，因醫材多半都是以「跟刀單」方式使用，而跟刀單往往沒有註記批號，只有日期和廠商名單，但因該廠商提供的骨材合法、非法都有，等於難以追查到底民眾用到的是哪種，除非回頭去查當初廠商出貨紀錄，恐更曠日費時。

對於醫療材料的後端追蹤相關法，已於醫療管理法當中訂定子法管理，但法案自從2017年12月至今還躺在立院未修法通過，食藥署長陳時中對此表示，已經在協商，只差最後一哩路。

陳時中坦言，目前卡關原因出在販售問題上，有的團體認為醫材商就能賣，有的團體則認為必須限定藥師才能賣，擔心未來醫療機構都在賣器材。他認為，該法有急迫性，希望黨團能盡快有共識，拚本會期通過。

(中時電子報)