向來是嘴巴不饒人，總是喜歡和網友「鬥嘴鼓」的杜蘭特，即便是受傷休養期間還是不改本色，這次他在5小時內狂發28條推文，讓外界見識到他的厲害程度。

杜蘭特這次與網友打筆仗的原因是公牛球星拉文在節目上受訪時表示希望在比賽當中能多投點中距離的出手，而不是跟上潮流不斷的投三分球以及上籃買犯規。

杜蘭特支持拉文的論點，並且鼓勵他多多嘗試，不需要被潮流牽著走。沒想到杜蘭特的這段話引起了網友的熱烈討論，甚至還打起了筆仗。

杜蘭特在推特上發文，「有時候明明就是一個中距離空檔出手的好時機，為什麼要強求投三分球呢？我見過有人不斷地在比賽中猛投三分球，但就是投不進，有意義嗎？」

杜蘭特還諷刺了聯盟的數據統計，「儘管數據統計能讓事情更加清楚和簡化，但誰會在比賽的同時看著統計數據呢？」

杜蘭特經常會為了一個觀點而和網友爭論不休，甚至還互相開罵，讓外界感覺到不夠大氣，但他總是樂此不疲，只能說他是一位很有主見的超級巨星了！

(中時電子報)