土耳其攻打敘境庫德族

美國總統川普決定調動敘境美軍，離開敘利亞與土耳其邊境，隨即引發美國和全球排山倒海而來的批評聲浪。

多數批評的焦點，都放在美方拋棄它所支持的庫德族民兵上。然而，中東事務分析家、華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）研究員迪派崔施（Daniel DePetris）在《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）上發文指出，民主黨爭取總統提名人痛批川普，說美國「背叛」了並肩作戰，有效瓦解伊斯蘭國（ISIS）的庫德族戰士。不過他說，在各方義憤填膺之際，錯誤的訊息也是滿天飛。最近幾天大家最常說的，就是美國是個無恥、懦弱的國家，在敘利亞庫德族背後捅了一刀。然而，迪派崔施指出，這些說法存有3大迷思，而在敘利亞，事情未必如表面上所見的那樣：

迷思1:老美背叛庫德族

由於這論點簡單明瞭，並讓許多反對人士站上道德的制高點，因此最常被提起。然而，所謂「背叛」，是指沒有遵守諾言。迪派崔施說，美國從未承諾，要永保庫德族在敘利亞東北立足，而跨機構國安官員很可能也沒注意到這點。

相對的，川普藉由他所作的決定，停止了國家對美軍的背叛。要是他當初沒下令調動，這些美軍如今可能身陷極度微妙與危險的境地，而不得不面對土耳其與庫德族交火，甚至出現死傷。迪派崔施指出，川普政府顯然要避免北約成員國捲入這場戰鬥，而這麼做是對的。

迷思2: ISIS會東山再起

各方會擔心，土耳其軍隊攻打庫德族，會讓如今在地下活動的數千計ISIS激進分子更容易重新集結，並東山再起。

隨著土耳其坦克開進敘境，以庫德族為首的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）放下打擊ISIS行動，將兵力轉移到北方。沒人想看到成千上萬接受洗腦的ISIS成員與家庭越獄逃亡。

(中時電子報)