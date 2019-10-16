捷運汐止民生線延宕多年，台北市長柯文哲接連兩天回應「有空再說」、「盲腸線」，新北市長侯友宜16日在市政會議表示，柯市長說的沒有太大錯誤，他也是為新北好，但汐民線一次核定，分階段實施是共識，汐止東湖段一定要盡快完成，解決汐止居民塞車之痛。

侯友宜說，汐民線不是今天才規畫，雙北在2016年合作平台達成協議，當時兩位市長共識「一次核定、分階段施作」，達成協議就往前走，過程難免大家有不一樣想法，但彼此尊重，雙北只有共生共榮，合作才會進步。

侯友宜指出，身為雙北、基隆、桃園與宜蘭共同生活圈，每位個首長都要積極主動協調，站在對方立場替對方多想想，才能同心齊力向前走。

不過侯友宜為柯文哲緩頰表示，柯市長講的沒有多大錯誤，柯市長非常友善，希望新北市好，「我們也要聽進別人的聲音，要採取大家都可行的方式往前走」。

侯友宜說，汐止民生線要謝謝台北市按期程規定通報交通部環評，待行政院核定後，汐止到東湖這一段要快速努力去完成，未來東湖段銜接部分，與基隆輕軌銜接等，也要盡速研究，各局處都要動起來，才能解決汐止交通堵塞夢魘。

侯友宜強調，「對別人好就是對自己好，給別人機會就是給自己機會」，合作才能共生共榮。

新北市捷運局長李政安也補充，汐止民生線會在10月底把環評小組修正意見報出來後，送環保署環評大會，目前環評、綜合規劃一起進行，力拚明年核定後推動。

(中時 )