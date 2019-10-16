中國大陸的抖音短視頻（TikTok）在全球越來越火紅，近日更在矽谷設置一間辦公室，並開始挖角臉書（Facebook）的員工，提供的酬勞最多更高出對方20%。據傳「TikTok」自2018年以來，已從臉書挖來20多名員工。

抖音短視頻簡稱抖音，是一款行動電話上影片的社群應用程式，用戶可錄製15秒鐘的短片，能輕易完成對口型，並內建特效，使用者可對影片留言，隨著TikTok在全球的增長，據傳抖音在印度已經超越Instagram，臉書的祖克伯更表示「這是非常有趣」的現象，很值得去研究、了解，認為這是一個龐大的市場。

抖音已經公佈當地的多個職位招募，包括人力資源、信任與安全部門的產品營銷等。另外，公司亦計劃將位於加州Culver City的總部「升級」，料明年初搬入，可容納1,000名員工。公司亦同時向Snap，Hulu及YouTube等其他科技公司員工挖角。

(中時電子報)