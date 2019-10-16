中央氣象局今日上午表示，16日整天仍受東北風影響，降雨集中在北台灣及東半部，且各地清晨氣溫均偏低，有地方甚至出現18度的低溫，白天高溫部分，北部整天偏涼，中南部則能高達33度、日夜溫差大，記得多帶一件外套。

氣象預報員表示，受東北風的影響，主要降雨都集中在北台灣與東半部地區，尤其北台灣，因雲量較多，降雨時間稍長，感覺濕濕涼涼；花蓮、台東則會有一些小範圍降雨，中南部持續維持多雲到晴的天氣；今天清晨各地氣溫都偏低，各地低溫大約落在21至24度間，有些自動測站有測到18至19度的低溫。

在白天高溫部分，氣象局表示，北台灣整天偏涼，氣溫大約在26至27度左右、花東地區高溫約28至29度、中南部的高溫可能還是能到32至33度左右，日夜溫差較大，特別提醒中南部朋友要特別注意。

另外，因為東北風較強，氣象局指出，在沿海地區的風力可能到八至十級，海面上的浪也較大，提醒前往海邊活動或海上作業的民眾注意安全。

(中時 )