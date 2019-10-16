2020總統大選進入倒數階段，總統蔡英文昨被問及，其總統副手人選是否為蔡賴配，蔡英文表示，她的答案還是一樣，會在最適當機會宣布最佳組合。對此，有網友提出蔡的兩大地雷，並直言「賴如果明智就不該考慮蔡賴配」。有網友則回文認為若賴清德還想拚2024，就應該要答應甚至主動爭取副手的位置才是。不過有網友建議賴2022選新竹縣長慘遭吐槽。

蔡英文昨參加民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝的「毛小孩健康教室」記者會，針對外界對其總統副手人選是否為蔡賴配，蔡英文說她的答案還是一樣，將會在最適當機會宣布。行政院長蘇貞昌昨被問及蔡賴配是否有成形的氛圍，蘇貞昌也說，應該要尊重蔡總統，「但我看時間還早」。

有網友認為，蔡有兩大地雷，包括勞保年金改革以及海上風電基載，賴不當蔡的副手，保留政治能量才是明智之舉。對此，網友McCain在PTT發文指出，若賴清德不願意當副手，再這樣當「無業遊民」四年，到了2024還有多少本錢和鄭文燦拚？他認為，雖然賴可能很難嚥下初選的氣，但只要他願意接受副手的位置，四年後他就是法理上的第一接班人，且副總統雖然是閒差，但多少有舞台。他認為賴清德還想拚2024應該要答應，甚至主動爭取副手位置。

對此，網友紛紛表示「選上了就會被卡住，有比較好？」、「陳建仁續當機會不小，我是蔡不會想跟賴配」。此外，也有網友建議賴「2022選新竹縣長，打得贏就威猛了」，卻慘遭吐槽稱賴都當過六都市長跟行政院長了，選上新竹縣長有加分？況且要拚2024的人怎麼可能去選2022」。

(中時電子報)