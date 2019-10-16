大陸國台辦今天上午舉行例行記者會，馬曉光表示，這4家交流基地各具特色，或承載兩岸同胞共同的歷史，或作為兩岸青少年交流的重要場域，已經在兩岸交流合作中發揮了重要作用，扮演了重要角色。我們一貫積極倡導加強兩岸交流和民間往來，熱忱歡迎更多台灣同胞到這些交流基地來參訪交流。

馬曉光指出，從2009年至今，中央台辦、國台辦已經先後在山東、湖北、福建等23個省區市批准設立了75家海峽兩岸交流基地。這些交流基地的設立為擴大兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、實現兩岸同胞心靈契合發揮了重要作用。

此外，大陸各地各部門持續落實落細「31條措施」。馬曉光說，近期，廣西壯族自治區桂林市、山東省德州市、四川省遂寧市分別發佈了具體實施意見。截至目前，大陸已經有102個地方結合當地實際出台了落實「31條措施」的具體實施意見，其中包括28個省、自治區、直轄市，12個副省級城市，57個地級市，1個市轄區和4個縣級地方，為台胞台企在大陸發展提供更全面的同等待遇。「31條措施」的落實不斷增加了覆蓋面，取得了新的成效。

(中時 )