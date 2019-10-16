綠營側翼粉專「我們顧面桶」等網軍近期再度拿國民黨立委已經撤案的陸配雙親納健保法案做文章，並以「讓中國人來用台灣健保」攻擊藍委，一一製作圖卡攻擊，國民黨立院黨團今天發出聲明，該案早已撤案，且立法意旨被嚴重扭曲，倘若網路上再繼續以訛傳訛，將會提告。

國民黨團表示，國民黨立委黃昭順等16位委員，在今年4月初提案、連署修改《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第16條條文，修法用意係以人道考量為出發點，讓陸配可對雙親善盡孝道。

國民黨團指出，原本立意良善，卻遭綠營網軍以「吃垮台灣健保、長照」等誇大、不實的聳動文字、圖卡，在各大社群對本黨立委進行抹黑與攻訐，企圖影響明年大選，立法院國民黨團發布聲明，予以最嚴厲的譴責，同時不排除對散播不實言論者採取法律行動。

國民黨團表示，該提案早已在108年4月26日第7會期第11次院會時撤案，黃昭順委員個人也透過臉書、媒體採訪等管道，向外界說明當初提案目的以及撤案結果，豈料大選進入倒數不到百日，綠營側翼網軍再次以抹黑、抹紅手法，透過特定社群、網紅，以大量的圖卡、文字製造假新聞、假訊息，企圖影響國民黨明年總統與立委選情，手法拙劣、令人不齒。

國民黨團再次重申，綠營側翼網軍不斷以假資訊、假新聞攻擊本黨立委行為，已有觸犯《選罷法》之虞，正告綠營側翼網軍適可而止，倘若再以訛傳訛，利用文字、圖像，透過各種管道、方式，對本黨立委做不實抹黑與不負責任的攻訐，本黨團將採取法律行動以正視聽，遏止網軍惡劣抹黑之選風。

(中時 )