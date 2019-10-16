全國有300萬個學生家長，他們關心教育政策，將在總統及立委大選中發揮力量。全國家長會長聯盟將從10月19日起在全國舉辦8場家長研習與教育座談會，由下而上凝聚全國家長對於教育議題的共識，總統候選人是否支持，將影響他們的投票動向。

全長聯理事長楊郡慈表示，日前黃昆輝教授教育基金會對於「教育公益「提出兩項指標，第一是「提供每個國民接受共同基本教育的同等機會」，第二是「提供每個國民接受符合其性向、能力發展的機會」，但全長聯認為還有一個重要指標：要彰顯「努力才會有收穫」的價值。

楊郡慈說，全長聯將以上述三項指標及能否追求卓越來檢驗教育政策，從10月19日起，在宜蘭區、基北區、新竹區、台中區、南投區、嘉義區、高雄區及金門區等8區舉行家長座談會，凝聚全國家長對於教育議題的看法。

全長聯智庫召集人王立昇說，教育政策的形成應該「以民為本」，就像船要順著行進方向引導才會走得好，如果施予強力側風就會倒。因此，全長聯將彙整全國家長對於教育議題的看法，做為政府教育施政的參考。

全長聯將在全國各區的教育座談中，與家長們談論7個教育主題，包括108課綱、大學入學制度、高中入學制度、技職教育、偏鄉教育、不適任教師處理機制及性平教育等。

全長聯表示，在全國分區教育座談會後，將分別邀請教育部和總統候選人對於現況和未來教育政策方向進行討論與座談，並將公布對7項教育議題的相關共識與統計資料，讓「由下而上」教育金字塔的建構能夠紮穩在公義與無縫接軌的基礎上。

(中時 )