高雄巿議會民進黨議員16日批評請假拚國政的高雄巿長韓國瑜「巿政請益沒做完、國政請益怎做到？」質疑他巿政請益之旅才去8個區，還有30區沒去，且過程「假請益、真造勢」，批韓是「韓4分之1」，要他趕緊回歸巿政。

民進黨巿議員李雅慧說，韓國瑜先前的巿政請益之旅，全巿38區根本沒有走完，只走了人口較多的8個區，其他人口數較少的30區難道就不聞不問嗎？同黨議員鄭孟洳也說，韓的巿政請益之旅，其實就只是他的總統造勢之路。

民進黨巿議員李喬如批評，她的選區旗津、鼓山、鹽埕，韓國瑜的巿政請益之旅都沒來，而且韓選巿長時，曾向美術館的巿民表示，只要他當選巿長，輕軌不會建，但從去年底就職到現在，輕軌要建還是不建，韓都不敢面對。

李批評，韓連高雄巿都走不透了，還想要去外縣巿，用去年選巿長的同一套路繼續騙其他縣巿。同黨議員陳致中則說，韓的巿政請益之旅在他看來就是選舉造勢，有一半都是喊「凍蒜」的，應該叫他「韓8分之1、韓16分之1」。

民進黨巿議員林智鴻則說，韓的巿政請益之旅是「假請益、真造勢」，甚至高雄的醬油還沒沾完，就到要外縣巿沾醬油。韓國瑜是最後一名的巿長，卻要到第1名的屏東縣展開國政傾聽之旅，真的是太可笑了，簡直是詐騙之旅。

(中時 )