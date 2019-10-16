3連勝聽牌的國民隊今（16）日繼續在華盛頓主場迎戰聖路易紅雀隊，並於1局下攻得7分奠定勝基。終場則以7比4力克紅雀，系列賽4連勝橫掃對手；加上前身蒙特婁博覽會隊，隊史51年來首度贏得國家聯盟冠軍；若算進1933年的參議員隊，則是華盛頓地區暌違86年後又有球隊打進世界大賽。

國民隊先發左投柯賓投5局失4分，送出12次三振。（美聯社）

此役背水一戰的紅雀隊推出例行賽16勝菜鳥、「二年級生」哈德森（Dakota Hudson）先發，但首局下很快就被突破，遭國民隊擊出5支安打，加上隊友守備失誤與「隱型失誤」的拖累，只投了0.1局就被迫退場。老將溫萊特（Adam Wainwright）緊急上場接力，但為時已晚，這半局國民總共攻下7分。

反觀國民隊強力左投柯賓透納（Patrick Corbin）開賽後威風八面，首局3連K，前4局送出10K締造季後賽紀錄，只在4局上被老將莫里納（Yadier Molina）擊出陽春全壘打、失1分。不過5局上柯賓突然不穩，紅雀展開反撲，攻下3分大局，追到4比7只差3分，局面還有可為，不過後繼無力，未再添分數。

國民隊今年例行賽93勝69敗，先在外卡戰擊敗釀酒人隊，分區系列賽則以3勝2敗淘汰今年大聯盟例行賽戰績最佳的道奇隊（106勝）。到了國聯冠軍戰又以4連勝橫掃紅雀，且挾著季後賽5連勝的氣勢，有機會問鼎隊史首座世界大賽王座。

此外，前旅美大聯盟球星王建民受傷後曾於2010-12年效力國民隊3年，並於2011年、2012年在大聯盟出賽，留下6勝6敗的成績。

(中時電子報)