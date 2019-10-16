美國國會眾議院於台北時間周三（16日），口頭表決通過「香港人權與民主法案」，中國大陸外交部發言人耿爽表示強烈憤慨和堅決反對。他強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。

耿爽認為， 目前香港面臨不是人權和民主問題，而是秩序和法治的問題。他表示美方應認清形勢，立即停止推動審議有關涉港法案，立即停止插手香港事務、干涉中國內政。

耿爽指， 美國國會眾議院罔顧事實，把肆意縱火、打砸商舖、暴力襲警等嚴重犯罪稱之為人權和民主問題，是雙重標準。美國一些人具險惡用心， 試圖在人權、民主問題上破壞香港繁榮穩定和牽制中國發展。

他表示， 美國在香港也有重要利益。如有關法案最終通過，不僅將損害中方利益，損害中美關係，也將嚴重損害美國自身利益。對於美方的錯誤決定，中方必將採取有力措施堅決反制，堅定維護自身主權、安全、發展利益。

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