大陸國台辦發言人馬曉光表示，2019年兩岸企業家紫金山峰會將於11月3日至5日在南京舉辦。今年峰會年會以「深化融合發展 打造共同市場」為主題，將舉行開幕式、主題演講、系列專題論壇、大會總結等活動，兩岸知名企業家、工商團體負責人、中小企業和青年創業者約1000人將與會。目前，各項籌備工作正在有序進行。

馬曉光表示，兩岸企業家峰會自2013年成立以來，已經舉辦過6次年會，持續推動兩岸工商界交流對話、密切對接，為促進兩岸經濟交流合作、推動兩岸關係和平發展發揮了積極作用。

此外，第12屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會將於2019年11月1日至4日在廈門國際會議展覽中心舉辦。

馬曉光表示，據瞭解，本屆文博會將設置省市名企、工藝藝術、創意設計、數字影視、文創旅遊五大板塊，總展覽面積75000平方米，設立展位約3500個，其中台灣企業展位數量佔比達1／3。精心打造了8個台灣地區文創主題館，首次設立超過6500平方米的台灣精品展區，涵蓋各類台灣特色展商，突出兩岸融合成果展示，提升兩岸文化經濟對接實效。

馬曉光表示，海峽兩岸文博會自2008年創辦至今，推動兩岸文化產業交流和合作，實現了雙贏，已經成為海峽兩岸文化交流合作和投資交易的重要平台，取得積極成效。本屆文博會由中央台辦、文化和旅遊部、國家廣電總局、福建省人民政府共同舉辦，將舉辦30多場活動、設置27個分會場。

(中時 )