日前在長灘島因穿了「一條線比基尼」在當地照片遭瘋傳，還因此被菲律賓警方罰錢。新聞報導出來後，也遭許多網友批實在是太暴露，她在回台後不堪其擾，向媒體喊冤，表示「比基尼明明在當地買的，卻被說太誇張，照片不是我拍的，卻罰我錢」令她相當不滿。

透過先前遭曝光的照片，該名林姓正妹幾乎僅穿了一條繩子在身上，微薄的廖僅遮住3點，好身材都被看光光，顯些有曝光疑慮。她與男友共同漫步在長灘島美麗沙灘上享受悠哉度假生活，因當地人覺得「穿著太淫穢」遭路人拍下並上傳至網路上，造成轟動，還因此引來警方注意，不僅將她們攔下帶至警局，更被處以罰款2500元披索（約台幣1480元），令林小姐相當不悅。

該名20多歲林姓正妹回台後向《三立新聞》抱怨，本月與男友共赴長灘島遊玩，她穿的是在當地販售的比基尼卻被當地人認定猥褻，並且遭路人偷拍上傳網路，引來警方關切，還因此罰錢，對她實在不公平。

尤其是在警局的時候，她因不想耽擱太久，只好快速簽完罰單，沒想到警方沒有保護好她個人隱私，反而讓媒體大肆報導，將其個資曝光，怒批完全不尊重。她更指出，有媒體表示她在台灣就常常穿此「一條線比基尼」，完全是子虛烏有、憑空杜撰的事，已經對她造成傷害。

(中時電子報)