中天新聞

日前辣模子涵捲入了連千毅的後宮之亂，在網路上被不少網友謾罵、留言酸她，受不了的她把與連千毅的對話紀錄曝光，拒絕連的包養，並回他「我想自己賺」，同時她的經紀公司也澄清，子涵是有錢的千金小姐，不需要被包養。但現在有周刊爆料，其實子涵父親是開檳榔攤，阿公是當打鐵工，都是辛苦賺錢的老實人，家境並不富裕。

鏡週刊報導，翁子涵的父親原本是開檳榔攤維生，直到子涵在演藝圈闖出知名度後，收攤不做了。而子涵的阿公之前是當打鐵工，月薪3萬元，辛苦賺錢打拚，並不是富家千金。而且她的父親、阿公阿嬤也沒有跟著她入住豪宅，而是一直住在新北市中和一間老公寓裡，平時會做公益、拿錢回家，貼補家用。

由於子涵家境不好，讓她對演藝圈的朋友刻意隱瞞自己的家庭背景，都說是富家千金，打造白富美的形象，只有鮮少人知道她的真實家境。她曾就讀育達高職夜間部，但被退學，因此只有國中學歷。

(中時電子報)