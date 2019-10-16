連千毅哈到要10萬包養的辣模子涵，因凶猛上圍吸引近30萬網友追蹤，但根據子涵4年前在臉書PO的舊照，雖然穿大V低胸禮服，但幾乎看不到事業，線，另一張穿小背心，胸前更是平坦一片，和現在的波濤洶湧差很大，讓PTT網友直呼假奶，滿滿都是塑膠味。

子涵穿著小背心照。（圖片摘自子涵臉書）

辣模子涵以波濤洶湧的身材聞名，但根據其臉書PO的舊照，過去與現在的身材真的差很大。第一張照片中她已經穿著低胸禮服自拍，中間的事業線卻根本看不到。第二張穿貼身小背心的照片，胸前所掛的識別證就這樣平貼在胸前。與現在不論穿什麼感覺都要爆出來的兇猛上圍截然不同。

4年後搖身一變成為網路瘋傳、乳量驚人的辣模。（圖片摘自子涵臉書）

在PPT上的板友看到她成名的照片，先是感嘆照片很厲害，但一對照影片後便立刻有版友直接狠批她是「塑膠妖怪」、「塑膠製品」、「假奶」和「背兩顆石頭在身上」。甚至還有版友留下「影片一開原形畢露，身材修很大。」和「身材怎麼不一樣?」的回覆。

4年前名不見經傳的小模，在4年後搖身一變成為網路瘋傳、乳量驚人的辣模。

(中時電子報)