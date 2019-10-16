迪士尼卡通動畫「動物方城市」裡深入人心！在今年4月在台北市立動物園出生的樹獺寶寶「葉紫」，是彩虹家族中擁有「黃金左手」胎記的老么，已經順利完成「動物」生的大事，就是新生兒健康檢查了！為了讓媽媽能夠安心育幼，獸醫們會等到寶寶與媽媽狀況都比較穩定之後，再進行一次比較完整的健康檢查，確認寶寶的身體狀況。

獸醫師為二趾樹獺寶寶「葉紫」進行健康檢查，拍攝X光。（台北市立動物園提供）

樹獺彩虹家族老么「葉紫」，是爸爸「小懶」和媽媽「樹葉」的第7個寶寶，育兒經驗充足的他們面對老么「葉紫」的誕生，顯得似乎更是游刃有餘。在「葉紫」出生滿5個月以來，媽媽的行為都相當的穩定，保育員經過觀察並與獸醫討論後，決定為「葉紫」進行新生兒健康檢查，檢查結果非常良好，表示擁有豐富經驗的「樹葉」，果然把老么「葉紫」照顧得很好。

今年4月出生的樹獺寶寶「葉紫」，是彩虹家族中擁有「黃金左手」胎記的老么。（台北市立動物園提供）

樹獺寶寶在剛出生時候毛色大多為黑色，但新生兒有時候會出現胎記，動物園內二趾樹獺家族的胎記是金黃色的，像是「葉紫」就擁有黃金左手，而媽媽「樹葉」當年的胎記，則是黃金右手，剛好成為有趣的對比。「葉紫」現在還跟爸爸、媽媽和姐姐生活再一起，大約等到3歲性成熟的時候才會跟爸爸媽媽分開，想要ㄧ探樹獺可愛樣貌的民眾，歡迎到動物園熱帶雨林區室內館（穿山甲館），近距離觀察「葉紫」的哥哥「葉黃」。

樹獺寶寶在剛出生時候毛色大多為黑色，但新生兒有時候會出現胎記，像是「葉紫」就擁有黃金左手。（台北市立動物園提供）

二趾樹獺雖然是夜行性動物，一天可以睡上15-18個小時，行動似乎總是慢條斯理，但其實他們不但擁有非常有力的利爪，發起脾氣來的時候動作也變得很快，所以大家還是要懂得保持安全距離。趁天氣漸漸轉涼的時候，歡迎錯過雙十連續假期的大朋友小朋友到穿山甲館裡走走，另外呼籲大家如果看到在樹上休息的樹獺，記得要輕聲細語，就算他移動到你的附近，也千萬不要伸手觸摸喔！

在「葉紫」出生滿5個月以來，媽媽的行為都相當的穩定（左）、擁有豐富經驗的「樹葉」，果然把老么「葉紫」照顧得很好（右）。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)