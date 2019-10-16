資深媒體人彭文正日前在節目中對總統蔡英文、LSE台灣研究計畫室主任施芳瓏下24小時通牒，稱蔡、施不道歉，不承認造假的話，論文門將鋪天蓋地的登上國際舞台。彭文正昨日說，最後通牒已經結束，論文門將堂堂邁入第三階段，就是媒體、法律階段。並說「八國援軍快要攻到圓明園了，慈禧太后要注意了。」

資深媒體人彭文正前日在《政經關不了》對蔡英文、LSE台灣研究計畫室主任施芳瓏，下最後通牒，論文門已被國際媒體高度關注。他昨日說，72小時最後通牒已經結束，論文門堂堂邁入第三階段，就是媒體、法律階段，還有第四、第五階段。

彭文正說，只要蔡英文不認錯、不低頭跟全國人民道歉，這件事情就不會了，就算他想了也「了不了」。這件事已經開枝散葉，除了美國、英國，連德軍 法軍都進來了。「八國援軍快要攻到圓明園了，慈禧太后要注意了。

彭文正表示，他已經找好了證據，想好了法律攻防。他有朋友申請調閱蔡英文在LSE婦女圖書館的論文，但一個月沒回音，而且他朋友還是倫敦大學校友，館方說法是准不准看這本論文要作者同意。

彭文正說，顯然這些申請名單都到了作者手上，他說他當然不會申請「腦袋壞了嗎?」他申請會過嗎?除非他冠妻姓，改名叫李文正。但冠妻姓也沒用，這名字一到，國安局立刻會告訴倫敦政經學院說，不可能!所以他覺得他不要浪費時間。

彭文正並說，他有幾個朋友去申請，乖乖的檢具所有資料，而且還要告訴LSE居住地，還要有水電帳單證明。彭文正說，奇怪了!什麼時候去看人家的手札，或去圖書館看一本書、論文，要報上你家的居住地址?還要附上水電帳單證明?光這一點他會在法庭上問倫敦政經學院憑什麼違背資訊流通法?

如果LSE回覆是作者要求，彭文正說，那就來傳作者，「來突破中華民國外交，讓中華民國總統第一次堂而皇之的踏上英國土地去英國法院當證人或被告。」

論文門事件，總統蔡英文已對台大法律系名譽教授賀德芬、資深媒體人彭文正3人妨害名譽，北檢最近接到蔡的追加告訴狀，已將彭文正列為「他字案」被告，併案偵辦，因此目前全案被告已有賀、林、彭3人。

(中時電子報)