國防部長嚴德發：F-16戰機性能提升112年完成 18:102019/10/16 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部長嚴德發16日在立法院受訪。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於空軍F-16A／B戰機構改延遲落後，有媒體質疑是因「讓高教機及時亮相，坐視第一線F-16不足」所致，對此，國防部長嚴德發16日在立法院表示，性能提升案與高教機是兩件事，現已增加人力，空軍可以在112年完成F-16A／B戰機性能提升。 (中時 ) #提升 #性能 #戰機 #高教機 #國防 也許您會感興趣 推薦閱讀 五角大廈同意 增派3000部隊至沙烏地阿拉伯 07:322019/10/12 國際 與眾不同 挪威F-35特殊裝備出問題 10:192019/10/12 軍事 國防部：謾罵攻訐不足取 籲國人支持國防 18:192019/10/13 軍事 殲20艦載版會是陸航母的F14雄貓戰機？ 00:072019/10/15 軍事 殲10戰機出口 陸在泰國試水溫 04:102019/10/15 論壇廣場 《科技》TE推出高性能Sliver電纜插座和電纜線組 11:252019/10/15 財經 立院：F-16戰機性能提升作業落後 影響空防 08:072019/10/16 軍事 嚴德發：F-16戰機性能提升112年完成 09:292019/10/16 軍事 F-16A／B型戰機升級進度落後？漢翔回應 15:182019/10/16 軍事 打造自製戰機 韓國面臨挑戰 16:402019/10/16 軍事 政治熱門新聞 贊成罷免韓國瑜？最新民調超可怕！ - 政治 看完記者會 網：開始佩服韓國瑜了 - 政治 謝寒冰斷言韓、蔡現在真正民調差距 - 政治 驚爆！蔡英文論文將在這天「解密」 - 政治 林國成退黨 親民黨台北市議會一個不剩 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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