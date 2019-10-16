對於空軍F-16A／B戰機構改延遲落後，有媒體質疑是因「讓高教機及時亮相，坐視第一線F-16不足」所致，對此，國防部長嚴德發16日在立法院表示，性能提升案與高教機是兩件事，現已增加人力，空軍可以在112年完成F-16A／B戰機性能提升。

(中時 )