政府打假消息不遺餘力，但又被法官打臉。伍姓男子在臉書貼文，認為國防部採購66架F-16V，比英國買138架F35還貴，發文指稱「根本就是盤子的行為」，警方認為伍言論不實，散布謠言，依違反社會秩序維護法將他移送簡易庭。法官審理認為，軍購案涉及國防安全議題，是可受公評之事，伍的言論不會令人恐慌，應受憲法言論自由保障，裁定不罰。

國防部今年8月29日向刑事局電信偵查大隊舉發，指伍姓男子7月5日以臉書暱稱「Hill Wu」在臉書平台發文，稱「為什麼執意花3800億去買66架F-16V？根本就是盤子的行為啊…，英國買138架F35也不過3620億..等」，大安分局調查後，將伍移送台北簡易庭。

法官審理認為，謠言是指沒有事實根據憑空捏造、無的放失的行為，不問出於口頭或文字，並不以發生實害為必要，憲法第11條有規定，人民的言論自由應予保障。

法官認為，伍PO文刊登在臉書的文章內容，是以疑問句方式對於軍事採購提出問題、質疑，主要目的在表達軍事採購內容是否洽當所為的評論，並不是故意捏造不實謠言。

裁定理由說，軍事採購案涉及國防安全相關議題，為可受公評之事，伍的言論，應屬憲法保障言論自由的範疇，縱然他的貼文有瀏覽者進行討論，但仍不足以認定會使聽聞者產生畏懼或恐慌，進而影響公共安寧，與社會秩序維護法構成要件不符，應諭知不罰。

(中時 )