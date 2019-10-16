此外，經濟部長日前曾說，即使大陸解除ECFA，對台灣的外貿影響也就5％左右。馬曉光拿數據打臉經濟部，「以ECFA早期收穫為例，截止2019年6月底，在貨物貿易領域，大陸對台累計減免關稅約375.3億元人民幣，遠超大陸對台出口享受的減免關稅。在服務貿易領域，台灣共有56家金融企業和1158家非金融企業利用早期收穫優惠政策在大陸提供服務，41部台灣電影被核准引進大陸。」

馬曉光表示，兩岸經濟合作框架協議，即ECFA的簽署，順應了兩岸經貿交流與合作的客觀需要，是兩岸經貿交流30多年來互補互利、融合發展的必然結果。自ECFA簽署以來，在貨物貿易早期收穫、服務貿易早期收穫、投資保護與促進、產業合作、海關合作、中小企業合作等方面都取得了積極進展，為兩岸同胞帶來了實實在在的好處。

馬曉光指出，ECFA後續協議服貿協議簽署未生效，貨貿協議商談被迫中斷，這個原因大家都是十分清楚，責任在哪裡大家也都心知肚明。ECFA及其早收項目的實施，對台灣經濟發展的作用如何，對台灣業界影響有多深，對民眾福祉的增進有多大，相信大家都有公論。

ECFA得來不益，馬曉光指責民進黨當局「為了撈取選舉利益，歪曲事實，刻意貶低抹黑ECFA的作用，再次暴露了他們無視並肆意損害台灣民眾福祉的政治本質。」

(中時 )