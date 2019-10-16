劉泰英是昔日國民黨大掌櫃，曾在李登輝時代呼風喚雨，如今雖已不在政壇擁有權力，但在人生舞台上依然精采。有媒體發現，83歲的他桃花朵朵開，日前被目擊與妙齡女子同車，又與另一女與朋友聚餐，據爆料，他暧昧周旋於四女，其中一女容貌亮麗擁台大學歷，年紀與他相差53歲，但爺孫情談得很甜蜜。

鏡週刊今(16)日最新出刊內容，揭露台綜院創辦人劉泰英多彩多姿的感情世界。周刊直擊泰公與這位被他暱稱小蜜寶的女子同遊，她會體貼攙扶泰公，陪他漫步街頭，吃晚飯到酒吧續攤唱歌吃宵夜。

小蜜寶年約30歲，長相亮麗的她有一雙修長美腿，臉書上記載她的學歷是世新大學與台大，目前從事室內設計、顧問等工作。據了解，她與泰公交往已2年餘，很得泰公寵愛。

除了小蜜寶，泰公還與3位女子關係菲淺。其中待他身邊最久的是以前在「八樓招待所」的總管明璇，這位約50歲美魔女平日照顧泰公的起居。另有一位則是泰公社交圈熟悉的女伴心玫。知情人士透露，泰公最近新交一來自北京的長髮女友，她年約40歲，最近陪同泰公出席餐會，二人互動非常熱絡。

劉泰英在李登輝當政期間權傾一時，後來因官司纏身還身擊囹圄，出獄後又遭逢妻子離世，曾度過一段黯淡落寞的時光。如今他雖已83歲，仍不時寫文論政，或參與財經論壇，一方面又非常注重養生，生活中有4位紅粉知己相伴，說他仍是一條活龍，其實是頗為真實的寫照。

(中時電子報)