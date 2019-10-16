李孟居、蔡金樹遭陸拘留 國台辦：無最新消息 11:272019/10/16 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣居民李孟居和蔡金樹遭大陸拘留，目前是否有最新的消息？ Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上面對台灣記者提問時表示，台灣居民李孟居、蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全犯罪活動，被有關部門依法審查。據瞭解，有關部門依法辦案，他們的各項權利依法得到了保障。 (中時 ) #台灣 #李孟 #部門 #居民 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 彭博：中美達成部份協議 02:542019/10/12 財經 台灣的選擇－當RCEP及ECFA與台灣說掰掰後 04:102019/10/14 產業特刊 感受惡地之苦 體驗田寮竹藝之美 04:102019/10/14 地方新聞 台灣之星結盟全國電子 實體／網路門市辦門號 13:062019/10/14 財經 台灣之星辦門號 全國電子可取貨 13:442019/10/14 生活 糗了！棒球亞錦賽南韓爆冷輸大陸 15:532019/10/14 體育 許瑋甯聞為水失學喪命心痛 一口井改變人生 04:102019/10/15 娛樂新聞 不要台灣教練影子 大陸棒球教練本土化 13:522019/10/15 體育 廣西玉林化工廠爆炸 已4死6傷 14:212019/10/15 兩岸 公布危害資安清單？行政院：還在評估 11:262019/10/16 政治 兩岸熱門新聞 韓國瑜稱不存在統一和獨立的條件 國台辦回應 - 兩岸 國台辦批蔡 貶低ECFA撈選舉利益 - 兩岸 - 旺報 台青遊中山陵舉國旗拍照 遭陸公安沒收寫悔過書 - 兩岸 李孟居、蔡金樹遭陸拘留 國台辦：無最新消息 - 兩岸 無ECFA台灣外貿影響僅5％？馬曉光打臉經濟部 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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