大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上面對台灣記者提問時表示，台灣居民李孟居、蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全犯罪活動，被有關部門依法審查。據瞭解，有關部門依法辦案，他們的各項權利依法得到了保障。

(中時 )