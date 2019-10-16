休旅車蘆洲拒檢衝撞 警開4槍沒攔下 10:512019/10/16 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 休旅車蘆洲拒檢數次倒車衝撞（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市警察局保安大隊15日晚間11時許於蘆洲中正路執行勤務時，發現男子駕駛休旅車形跡可疑，警方立刻攔查要求受檢，但對方拒檢且加速逃逸，警方一路尾隨至成蘆橋，警方趁著紅燈嘗試破其車窗要求受檢，男子竟數次倒車衝撞，警員立即朝其輪胎連開4槍反擊，休旅車最後衝上人行道往八里方向逃逸，警方目前循線追查中，全案將依妨害公務罪嫌偵辦。 (中時 ) #警方 #休旅車 #蘆洲 #男子 #輪胎 也許您會感興趣 推薦閱讀 男子半夜搭車大聲播放影片 女星PO網公審 08:042019/10/12 娛樂 聚眾衝突譙三字經 男辱警遭肩摔壓制送辦 13:032019/10/12 社會 抗議警方濫權 群眾堵街縱火 04:102019/10/13 兩岸要聞 梅山老婦陳屍家中 警方排除他殺 20:482019/10/13 社會 頭城賞景沒拉手剎車 車墜20公尺深 16:172019/10/14 社會 導航帶她到死路 女駕車險墜山谷 旗山警方及時救援 16:172019/10/14 社會 小金門老翁走失1天2夜 警方大金門車站尋獲 16:142019/10/14 社會 Food panda外送員再出意外 遭撞身體多處挫傷 13:332019/10/15 社會 外送員事故頻傳 桃園警方發小卡提醒 17:462019/10/15 社會 路面噴字辱罵金門人 警方追查「全民公敵」 18:562019/10/15 生活 社會熱門新聞 從賣淫花名冊到「假千金」 子涵大變身傳靠這男人 - 社會 妻失蹤13年 癡情翁日日多帶一頂安全帽尋她 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 連千毅擁172長腿巨乳妻不夠 後宮還有3辣妹…全長一樣 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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