新北市警察局保安大隊15日晚間11時許於蘆洲中正路執行勤務時，發現男子駕駛休旅車形跡可疑，警方立刻攔查要求受檢，但對方拒檢且加速逃逸，警方一路尾隨至成蘆橋，警方趁著紅燈嘗試破其車窗要求受檢，男子竟數次倒車衝撞，警員立即朝其輪胎連開4槍反擊，休旅車最後衝上人行道往八里方向逃逸，警方目前循線追查中，全案將依妨害公務罪嫌偵辦。

(中時 )