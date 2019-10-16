韓國瑜競選金曲：我現在要出征！

高雄市長韓國瑜昨日（15）親口宣布請假拚總統，並開口高唱軍歌《我現在要出征》，現場韓粉應援團搖旗吶喊、激情合唱，氣勢驚人。與蔣家等藍營權貴交好的資深媒體人鄭佩芬表示，韓出行陣仗讓他想到兩蔣時期的內衛、中衛、外衛，可見韓自有一套領導統馭的本事，「不能小看他！」

鄭佩芬在政論節目《年代向錢看》分析，他不認為韓國瑜這次記者會上乖乖念稿，是配合國民黨中央，而是因為這對他而言是件很大的事，所以他照稿唸、唸完也不多說以求不出錯。

話鋒一轉，鄭佩芬指出有個值得關注的重點，就是大群如影隨形的「韓粉」們。這些韓粉，讓韓國瑜無論到哪場面都不會太難看；韓粉甚至還會號召其他韓粉，不要穿國旗裝讓人看不出自己是韓粉。換言之，韓的布局就是透過成群韓粉，讓自己走到哪都能展現強大的天意跟民意。

鄭佩芬直言，韓國瑜的出行陣仗，也讓他想到當年兩蔣時代，為何很多事外界無從得知？正因他們維安非常嚴密！他們維安分成內衛、中衛、外衛，像親信們就是「內衛」，「外衛」可能就是黨部幫他設的那些人；其核心分子絕非韓粉，核心份子不容外人參與、堅壁清野，任何人要參與，都不能被他接受，像現在那些幫他講話的人，看起來都只是「外衛」，韓粉則只是「群眾」而已。

不僅如此，鄭佩芬更坦言：「他（指韓國瑜）自己有一套領導統馭的本事，所以不能小看他！」

(中時電子報)