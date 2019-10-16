國民黨總統參選人高雄市長韓國瑜決定請假參選，蔡英文總統今被問到，總統要不要也請假一事表示，一個新當選的直轄市長就任不到一年就請假三個月參加另一場選舉，是一件錯的事情，現在還要叫現任總統請假，更是荒謬。

至於前行政院長賴清德今首度在美國演講，為民進黨拉抬選情，對於外界關注的蔡賴配，蔡陣營喊出的「壯大台灣」呼應賴初選時的「壯大台灣」成為呼應團結密碼；總統表示，壯大台灣是她2015年參選總統的時候演講時候就已經講過，「持續以來，都是我的用語啦」；對於副手人選，答案還是一樣，會在最適當的時間提出最佳的組合。

她說，總統是國家運作的核心，如果請假三個月，這個國家將會面臨一個停頓的狀態，這是不可取吧。總統最重要的任務是，現任的總統主要任務還是讓這個國政能夠平穩，整個國家可以往前走。

至於有媒體民調，韓國瑜宣布請假後，民調還是不振；總統表示，民調總是有起起伏伏，就是參考。

韓國瑜今天正式請假投入競選，總統蔡英文的說法。

(中時 )