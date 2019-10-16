立法院國防委員會今審查國防預算，針對立院預算中心「退伍8年內列管後備軍人僅4成接受召訓」，國防部全民防衛動員室主任韓岡明表示，目前國軍動員部隊員額，包括編實、擴編動員及軍事勤務隊，概約32餘萬人；另後備戰力編成經每年漢光、同心、自強演習中驗證，均能達「立即動員、立即作戰」的防衛作戰需求。另美方也關切我後備戰力問題，國防部長嚴德發說，我會說明，相信美方能理解。

立法院預算中心指出，我國可選充教召的後備軍人中，有超過6成約45萬人退伍後8年內沒接受過教召；預算中心表示，108年8月底列管後備軍人為237.99萬餘人，可選充教召人數則增加至90.85萬餘人，其占比38.17％，而108年度召訓目標人數15.75萬人，但截至8月底的實際召訓人數7萬4518人。

預算中心說，至108年8月底止，退伍8年內列管可選充教召的後備軍人中，曾接受召訓的比率僅41.08％，仍有近6成約45萬餘人未曾接受召訓。

國防部亦說明，國軍後備軍人列管以8年內退伍的精壯人力為主，概約77萬餘人，現轉型為志願役之後，召訓人員以役期長、戰技純熟之志願役退伍軍人為主，4個月軍事訓練役男為輔，並依據目前國軍動員部隊員額，包括編實、擴編動員及軍事勤務隊，概約30餘萬人，其餘40餘萬人（約佔6成）列管為戰耗補充梯隊，於動員編成後實施臨戰訓練，以維繫部隊持續戰力。

(中時 )